Происшествия 10.11.2022 в 14:23

В Бурятии введен режим повышенной готовности в поселке Таксимо

На место выехали представители прокуратуры
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии введен режим повышенной готовности в поселке Таксимо
Прокуратура Бурятии организовала проверку в связи с введением режима повышенной готовности в поселке Таксимо Муйского района. Причиной этого стало разрушение береговой линии реки Муя вдоль очистных сооружений.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией района и иными уполномоченными органами законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, полноте принимаемых мер по их предупреждению. Ход работ по устранению последствий негативного явления поставлен на контроль прокуратуры района», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: прокуратура Бурятии
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чс Таксимо

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