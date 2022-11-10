В Бурятии введен режим повышенной готовности в поселке Таксимо

Прокуратура Бурятии организовала проверку в связи с введением режима повышенной готовности в поселке Таксимо Муйского района. Причиной этого стало разрушение береговой линии реки Муя вдоль очистных сооружений.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией района и иными уполномоченными органами законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, полноте принимаемых мер по их предупреждению. Ход работ по устранению последствий негативного явления поставлен на контроль прокуратуры района», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: прокуратура Бурятии