Происшествия 23.11.2022 в 09:10

Краснодарский зек обманывал жителей Бурятии

Мужчина звонил из колонии и, представляясь прокурором, требовал денег
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Текст: Константин Воронов
Краснодарский зек обманывал жителей Бурятии
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края, обвиняемого в 16 эпизодах мошенничества.

Как сообщили в прокуратуре республики, преступник, отбывая наказание в исправительном учреждении на территории Краснодарского края, звонил жителям Бурятии, Башкортостана, Марий Эл, Московской, Рязанской, Архангельской и Костромской областей, а также Хабаровского и Краснодарского краев. В ходе телефонного разговора злоумышленник представлялся работником прокуратуры и, злоупотребляя доверием людей, просил пополнить счета абонентских номеров. Таким образом он похитил 1,2 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в Советский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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