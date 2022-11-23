Краснодарский зек обманывал жителей Бурятии

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края, обвиняемого в 16 эпизодах мошенничества.Как сообщили в прокуратуре республики, преступник, отбывая наказание в исправительном учреждении на территории Краснодарского края, звонил жителям Бурятии, Башкортостана, Марий Эл, Московской, Рязанской, Архангельской и Костромской областей, а также Хабаровского и Краснодарского краев. В ходе телефонного разговора злоумышленник представлялся работником прокуратуры и, злоупотребляя доверием людей, просил пополнить счета абонентских номеров. Таким образом он похитил 1,2 млн рублей.В настоящее время уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в Советский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»