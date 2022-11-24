В Бурятии росгвардейцы собрали комбо

В селе Петропавловка Джидинского района наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по сообщению о хулиганстве. Пьяный пассажир междугороднего маршрутного автобуса вел себя неадекватно, нарушая общественный порядок и мешая остальным попутчикам.В ходе разбирательства с хулиганом внимание росгвардейцев привлек другой пассажир, который попытался скрыться. Его задержали. При проверке документов выяснилось, что 20-летний парень находится в розыске за угон автомобиля.Молодой человек угнал автомобиль в селе Нижний Торей у своей знакомой, разбил его и бросил в селе Петропавловка. На автобусе он собирался уехать в Улан-Удэ.«Подозреваемого в угоне, а также дебошира из автобуса доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении автобусного хулигана составлен протокол об административном правонарушении», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии