Происшествия 25.11.2022 в 11:00

В Бурятии 72-летняя пенсионерка попалась на воровстве

Пожилая женщина стащила кошелек в столовой
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии 72-летняя пенсионерка попалась на воровстве
В Закаменске во время обеда семьи в столовой у мужчины пропал кошелек с 40 тысячами рублей, банковскими картами и правами. Прибывшим на место происшествия сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии потерпевший сообщил, что, скорее всего, кошелек украл кто-то из посетителей. Во время пропажи в кафе находились только три пожилые женщины, которые к этому моменту уже ушли.

В ходе патрулирования улиц города росгвардейцы заметили схожих с описанием женщин. Их задержали и доставили в полицию для разбирательства. Когда женщины выходили из патрульного автомобиля, правоохранители обнаружили в салоне пропавший кошелек.


«В ходе разбирательства выяснилось, что одна из задержанных, 72-летняя пенсионерка, заметила, как ребенок вытащил кошелек отца и оставил его на раздаточной ленте в столовой. Воспользовавшись моментом, она присвоила себе чужое имущество и вместе с подругами вышла на улицу, где часть денег переложила себе в карман. А уже после задержания в служебном автомобиле попыталась избавиться от похищенного», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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