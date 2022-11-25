В Бурятии 72-летняя пенсионерка попалась на воровстве

В ходе патрулирования улиц города росгвардейцы заметили схожих с описанием женщин. Их задержали и доставили в полицию для разбирательства. Когда женщины выходили из патрульного автомобиля, правоохранители обнаружили в салоне пропавший кошелек.





В Закаменске во время обеда семьи в столовой у мужчины пропал кошелек с 40 тысячами рублей, банковскими картами и правами. Прибывшим на место происшествия сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии потерпевший сообщил, что, скорее всего, кошелек украл кто-то из посетителей. Во время пропажи в кафе находились только три пожилые женщины, которые к этому моменту уже ушли.«В ходе разбирательства выяснилось, что одна из задержанных, 72-летняя пенсионерка, заметила, как ребенок вытащил кошелек отца и оставил его на раздаточной ленте в столовой. Воспользовавшись моментом, она присвоила себе чужое имущество и вместе с подругами вышла на улицу, где часть денег переложила себе в карман. А уже после задержания в служебном автомобиле попыталась избавиться от похищенного», - рассказали в Росгвардии Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии