Происшествия 27.11.2022 в 10:58

Мошенники выманили у жителей Бурятии 10 миллионов за неделю

Клиенты банков продолжают попадать в лапы мошенников

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Текст: "Номер один"
Мошенники выманили у жителей Бурятии 10 миллионов за неделю

За минувшую неделю мошенники обманули 41 жителя Бурятии. В общей сложности обманутые люди лишились 9,9 миллионов рублей. Эти данные сообщили в прокуратуре республики.

Больше всех не повезло жителю Северобайкальска, которого обманули по классической схеме. 23 ноября ему позвонили. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что мошенники оформили кредит на имя гражданина. Чтобы сохранить кредитные денежные средства, мужчина должен продиктовать номер банковской карты и в целях безопасности перевести находящиеся на его счете деньги на счет, указанный звонившим. Потерпевший выполнил требования злоумышленника и перевел денежные средства в размере 2,9 млн рублей на счет мошенника.

В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

- Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми. Они сообщали, что произошло снятие денег; заблокирован счет; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок, - предостерегают в прокуратуре.

Всего с начала года жертвой интернет-мошенников стал 1 641 житель республики. Причиненный ущерб составил 328,9 млн рублей.


Фото: "Номер один"

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мошенничество прокуратура деньги

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