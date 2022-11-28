Женщина на «Лексусе» устроила лобовое ДТП в Бурятии

Вчера днем на трассе в Баргузинском районе недалеко от поселка Максимиха произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 43-летняя женщина за рулем «Лексуса» в сложных погодных условиях не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик «Киа Бонго».В результате аварии женщина-водитель и 72-летняя пассажирка «Лексуса» получили травмы различной степени тяжести. Однако госпитализации им не потребовалась - после оказания медицинской помощи они были отпущены домой.Фото: ГИБДД Бурятии