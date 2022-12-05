В Бурятии за ноябрь найдены живыми 44 пропавших человека

Добровольцы бурятского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поделились итогами работы за ноябрь. Так, за прошедший месяц в отряд поступило 58 заявок на поиск пропавших людей.

Из них найдены живыми – 44 человека, погибшим - 1. Как добавляют волонтеры, поиски тех, кто все еще не найден, продолжаются. Ежедневно активисты распространяют ориентировки, проверяют свидетельства.





Фото: Номер один