В Улан-Удэ снова отключили воду из-за аварии

Сегодня в аварийно-диспетчерскую службу «Водоканала» поступило сообщение о выходе воды. На место происшествия выехала бригада предприятия для обследования и устранения аварии.«Причина аварии - повреждение на чугунном трубопроводе диаметром 125 мм. На ее ликвидации работают две аварийно-восстановительные бригады и три единицы спецтехники», - сообщили на предприятии.В настоящее время без холодной воды остались:– ул. Октябрьская 33а, 33, 37, 39, 41, 44, 43, 45, 45а;– ул. Николая Петрова 1а (ТЦ «Абсолют»);– ул. Иванова 1, 2, 3, 6, 8, 10, 9а, 13, 19;– ул. Буйко 38, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 37а, 36;– ул. Фадеева 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;– ул. Комсомольская 37, 39.Напомним, вчера из-за аварии на трубопроводе без холодной и горячей воды остались жители сотых микрорайонов.Фото: pixabay.com