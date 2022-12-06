Происшествия 06.12.2022 в 10:13

В Улан-Удэ снова отключили воду из-за аварии

На этот раз не повезло жителям ПВЗ
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ снова отключили воду из-за аварии
Сегодня в аварийно-диспетчерскую службу «Водоканала» поступило сообщение о выходе воды. На место происшествия выехала бригада предприятия для обследования и устранения аварии.

«Причина аварии - повреждение на чугунном трубопроводе диаметром 125 мм. На ее ликвидации работают две аварийно-восстановительные бригады и три единицы спецтехники», - сообщили на предприятии.

В настоящее время без холодной воды остались:

– ул. Октябрьская 33а, 33, 37, 39, 41, 44, 43, 45, 45а;
– ул. Николая Петрова 1а (ТЦ «Абсолют»);
– ул. Иванова 1, 2, 3, 6, 8, 10, 9а, 13, 19;
– ул. Буйко 38, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 37а, 36;
– ул. Фадеева 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
– ул. Комсомольская 37, 39.

Напомним, вчера из-за аварии на трубопроводе без холодной и горячей воды остались жители сотых микрорайонов.

Фото: pixabay.com
Теги
авария

Все новости

В Улан-Удэ пенсионеры стоят на морозе в ожидании пенсии из-за неполадок на «Почте России»
06.12.2022 в 11:38
В Улан-Удэ горел склад ЛВРЗ
06.12.2022 в 11:11
В Бурятии расторгнут контракт со строителями моста
06.12.2022 в 11:02
«Не сыплют нигде. Город лихорадит от ДТП»
06.12.2022 в 10:33
В Улан-Удэ снова отключили воду из-за аварии
06.12.2022 в 10:13
Возврат денег за каско и ОСАГО при продаже машины
06.12.2022 в 10:00
В Бурятии инвалид-колясочник, проживающий в квартире с плесенью, попросил помощи у прокурора
06.12.2022 в 09:47
Кражу маслом не испортишь
06.12.2022 в 09:46
В Бурятии несколько дней не могут потушить горящую свалку
06.12.2022 в 09:46
В Закаменске задержан ревнивец, обвиняемый в убийстве жены
06.12.2022 в 08:56
ЗУРХАЙ
с 30 ноября по 6 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ горел склад ЛВРЗ
Причина возгорания сейчас устанавливается
06.12.2022 в 11:11
Кражу маслом не испортишь
Житель Улан-Удэ украл в супермаркете 250 пачек масла и продавал его на улице
06.12.2022 в 09:46
В Бурятии несколько дней не могут потушить горящую свалку
Огнеборцам не хватает сил и техники для полной ликвидации огня
06.12.2022 в 09:46
В Закаменске задержан ревнивец, обвиняемый в убийстве жены
Полиция  и «скорая помощь» попали в квартиру супругов только с помощью сотрудников МЧС
06.12.2022 в 08:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru