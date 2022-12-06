В Улан-Удэ горел склад ЛВРЗ

Сегодня ранним утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ на складе лакокрасочного цеха ЛВРЗ произошло возгорание. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.«Самостоятельно эвакуировались 23 человека. Пожар был локализован на площади 20 кв. м, а затем ликвидирован. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии