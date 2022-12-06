Происшествия 06.12.2022 в 12:41

Освободившийся год назад житель Бурятии собрал новый букет уголовных дел

Мужчина успел совершить кражу, угон и кинуть друга с автомобилем
A- A+
Текст: Константин Воронов
Освободившийся год назад житель Бурятии собрал новый букет уголовных дел
В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Еравнинского района, обвиняемого в угоне и целом ряде других преступлений.

Как рассказали в МВД РБ, мужчина проживал в зимовье у 43-летней женщины, помогал по хозяйству, а также присматривал за её пожилым отцом, когда она уезжала.

Днем 21 октября, воспользовавшись тем, что женщина вместе с супругом на пару дней уехала по делам в Читу, он угнал её внедорожник, который, с разрешения периодически использовал в хозяйственных целях. На нем мужчина приехал к своему другу в Баунтовский район, где распив спиртное и переночевав, обменялся с ним машинами. При этом он ничего не сказал другу о том, что внедорожник угнан.

На легковом автомобиле товарища злоумышленник поехал в Читу, где ранее подрабатывал. Там после совершения кражи денег с банковской карты собутыльника его задержали полицейские и заключили под стражу. По предварительной информации, автомобиль своего друга мужчина успел продать.

«Угнанный внедорожник возвращен женщине. Правовое решение будет принято и полицией Баунтовского района, куда с заявлением обратился друг фигуранта, обменявшийся с ним авто. Злоумышленник также привлекается к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Уголовное дело за данное преступление было возбуждено еравнинскими полицейскими в сентябре этого года», - рассказали в МВД Бурятии.

В полиции отметили, что мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. Впервые он был привлечен к уголовной ответственности более 20 лет назад и не раз отбывал наказание в колониях. Последний раз он освободился из мест заключения в августе 2021 года.  

Фото: «Номер один»
Теги
угон кража

Все новости

Жители района Бурятии вновь жалуются на стаи бродячих собак
06.12.2022 в 13:25
В Бурятии ожидаются поземок и метели
06.12.2022 в 12:54
Освободившийся год назад житель Бурятии собрал новый букет уголовных дел
06.12.2022 в 12:41
Экоактивисты из Бурятии стали обладателями международной премии
06.12.2022 в 12:24
В Улан-Удэ до конца года планируют сдать три проблемных дома
06.12.2022 в 12:10
В Улан-Удэ 12 школ переведены на дистанционное обучение
06.12.2022 в 12:09
В Улан-Удэ пенсионеры стоят на морозе в ожидании пенсии из-за неполадок на «Почте России»
06.12.2022 в 11:38
В Улан-Удэ горел склад ЛВРЗ
06.12.2022 в 11:11
В Бурятии расторгнут контракт со строителями моста
06.12.2022 в 11:02
«Не сыплют нигде. Город лихорадит от ДТП»
06.12.2022 в 10:33
ЗУРХАЙ
с 30 ноября по 6 декабря

Читайте также
Жители района Бурятии вновь жалуются на стаи бродячих собак
При этом большая часть питомцев на улице – домашние без присмотра
06.12.2022 в 13:25
В Бурятии ожидаются поземок и метели
МЧС призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности
06.12.2022 в 12:54
В Улан-Удэ 12 школ переведены на дистанционное обучение
В Бурятии сохраняется тенденция к росту заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
06.12.2022 в 12:09
В Улан-Удэ горел склад ЛВРЗ
Причина возгорания сейчас устанавливается
06.12.2022 в 11:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru