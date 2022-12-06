Освободившийся год назад житель Бурятии собрал новый букет уголовных дел

В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Еравнинского района, обвиняемого в угоне и целом ряде других преступлений.Как рассказали в МВД РБ, мужчина проживал в зимовье у 43-летней женщины, помогал по хозяйству, а также присматривал за её пожилым отцом, когда она уезжала.Днем 21 октября, воспользовавшись тем, что женщина вместе с супругом на пару дней уехала по делам в Читу, он угнал её внедорожник, который, с разрешения периодически использовал в хозяйственных целях. На нем мужчина приехал к своему другу в Баунтовский район, где распив спиртное и переночевав, обменялся с ним машинами. При этом он ничего не сказал другу о том, что внедорожник угнан.На легковом автомобиле товарища злоумышленник поехал в Читу, где ранее подрабатывал. Там после совершения кражи денег с банковской карты собутыльника его задержали полицейские и заключили под стражу. По предварительной информации, автомобиль своего друга мужчина успел продать.«Угнанный внедорожник возвращен женщине. Правовое решение будет принято и полицией Баунтовского района, куда с заявлением обратился друг фигуранта, обменявшийся с ним авто. Злоумышленник также привлекается к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Уголовное дело за данное преступление было возбуждено еравнинскими полицейскими в сентябре этого года», - рассказали в МВД Бурятии.В полиции отметили, что мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. Впервые он был привлечен к уголовной ответственности более 20 лет назад и не раз отбывал наказание в колониях. Последний раз он освободился из мест заключения в августе 2021 года.Фото: «Номер один»