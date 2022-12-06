Жители района Бурятии вновь жалуются на стаи бродячих собак

В Баргузинском районе жители обратили внимание на большие стаи бродячих собак на улицах. На этот раз с жалобой обратились проживающие в сельском поселении «Уринское».

«Скажите, пожалуйста, когда решится вопрос с бездомными собаками в сельском поселении Уринское? Целыми стаями бегают, неужели нельзя отловить?» – написали они.



На вопрос жителей ответил глава сп «Уринское» Анатолий Ёлшин.

«По улицам бегают стаи собак. Все возмущаются, пишут в разные инстанции. Среди данных собак бесхозных - единицы. Остальные собаки имеют хозяев. Пожалуйста, привяжите своих собак. В ближайшие два дня проведём рейд совместно с ветеринарной службой и примем административные меры. Штраф от 3000-5000 рублей, потом не обижайтесь»,

- привели слова главы в местной группе "Баргузин-инфо 24/7".



Отметим, проблема бесхозных собак в Бурятии почти традиционно поднимается каждый год. При этом ежегодно специалисты отмечают, что значительная часть гуляющих собак – домашние.

Как писал «Номер один», недавно нерадивому владельцу пришлось заплатить штраф в 50, 000 рублей за то, что его гуляющая без присмотра собака покусала женщину.Фото: скриншот из видео "Баргузин-инфо 24/7"