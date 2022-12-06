Происшествия 06.12.2022 в 13:25

Жители района Бурятии вновь жалуются на стаи бродячих собак

При этом большая часть питомцев на улице – домашние без присмотра
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Текст: Евгения Гармаева
Жители района Бурятии вновь жалуются на стаи бродячих собак

В Баргузинском районе жители обратили внимание на большие стаи бродячих собак на улицах. На этот раз с жалобой обратились проживающие в сельском поселении «Уринское».

«Скажите, пожалуйста, когда решится вопрос с бездомными собаками в сельском поселении Уринское? Целыми стаями бегают, неужели нельзя отловить?»

 – написали они.
На вопрос жителей ответил глава сп «Уринское» Анатолий Ёлшин.

«По улицам бегают стаи собак. Все возмущаются, пишут в разные инстанции. Среди данных собак бесхозных - единицы. Остальные собаки имеют хозяев. Пожалуйста, привяжите своих собак. В ближайшие два дня проведём рейд совместно с ветеринарной службой и примем административные меры. Штраф от 3000-5000 рублей, потом не обижайтесь»,

 - привели слова главы в местной группе "Баргузин-инфо 24/7".
Отметим, проблема бесхозных собак в Бурятии почти традиционно поднимается каждый год. При этом ежегодно специалисты отмечают, что значительная часть гуляющих собак – домашние.

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Фото: скриншот из видео "Баргузин-инфо 24/7"



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