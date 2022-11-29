Общество 29.11.2022 в 10:25

Житель Улан-Удэ заплатил 50 тыс руб за укус собаки

В эту сумму вошли материальный ущерб, компенсация морального вреда и судебные расходы
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Житель Улан-Удэ заплатил 50 тыс руб за укус собаки
Судебные приставы Бурятии взыскали для жительницы Улан-Удэ компенсацию морального вреда за укус собаки. Неожиданное нападение соседского пса, произошло, когда женщина возвращалась домой. Потерпевшая получила множественные укусы, а также была порвана ее одежда, сообщили в республиканском УФССП.

Хозяин, напавшего на улан-удэнку пса, по решению суда должен был выплатить 50 тысяч рублей. В эту сумму также  вошли материальный ущерб и судебные расходы. По истечению трех месяцев решение суда так и не было исполнено, поэтому исполнительное производство было возбуждено в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Бурятии.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании денежных средств с банковских счетов и из заработной платы должника. Помимо этого ему был временно ограничен выезд за пределы Российской Федерации. В итоге должник выплатил компенсацию в полном объеме.

Фото: pixabay.com
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