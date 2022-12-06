В районе Бурятии 18-летний парень обокрал соседа

В Баргузинском районе полицейские раскрыли кражу инструментов из гаража. Днем 29 ноября в Отдел МВД России по Баргузинскому району обратился 65-летний житель. Мужчина рассказал полицейским, что ночью из его гаража были похищены строительные и автоинструменты. Ущерб оценил в 87 тысяч рублей.

Подозреваемого быстро обнаружили. Им оказался 18 летний парень с соседней улицы. Окончил 9 классов, ни работает, ни учится. Грабитель рассказал, как проник через незапертую дверь, зашел в гараж и похитил два набора гаечных ключей, деревообрабатывающий станок, две бензо- и одну электропилы. После он решил, что добычу необходимо спрятать в самом неприметном месте. Сложил вещи на сани и отвез на территорию заднего двора образовательного учреждения. Там он благополучно утопил инструменты в снегу. В ближайшее время вещи вернут законному владельцу.

На жулика возбуждено новое уголовное дело ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.





Фото: Номер один