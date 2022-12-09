Происшествия 09.12.2022 в 12:38

В Бурятии мужчина «в шутку» пырнул друга ножом и чуть не погиб сам

Мужские «шалости»: пострадавшего от рук друга-«юмориста», осудили за превышение норм допустимой самообороны
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Текст: Газета
В Бурятии мужчина «в шутку» пырнул друга ножом и чуть не погиб сам

Странная история произошла в Еравнинском районе. Ничего не предвещало беды, но один из мужчин забавы ради ударил другого ножом. Завязалась потасовка. При этом участники инцидента даже не ссорились и были хорошими приятелями. Что из этого вышло, расскажет «Номер один».

«Не разлей вода»

Владислав и Петр – два бывших одноклассника. Вдобавок позднее окончили вместе училище. После учебы у каждого началась своя жизнь и они не виделись много лет. Когда наконец-то встретились, решили это событие отметить. Влад пришел в гости к Пете и, как полагается, взял с собой пиво и водку. Застолье было веселым – друзья гуляли с четырех часов дня до десяти вечера.

Ближе к ночи товарищи сидели вместе на скамейке. Влад решил показать Пете фотографии на своем телефоне, так сказать, поделиться историями. Но у Пети в этот момент разыгралось шальное настроение – ему захотелось подшутить над своим другом.

«Хотел в шутку припугнуть», «пошугать» Владислава, взял со стола нож, направил на него, но то ли «рука дрогнула», то ли «потерял координацию», и он воткнул нож в живот Владислава» - говорится в материалах суда.

В свою очередь, Влад такой забавы не оценил. Как он потом объяснял в суде, «у него в животе все загорело». Ранее ему наносили ножевое ранение в живот, поэтому он сразу понял, что ранен». Защищаясь от «шутника», Влад схватил его за руки, навалился на него, повалил Петю на пол. А затем, встав на колени перед другом, выхватил нож и ударил им Петю в грудь, а вдобавок нанес ножом еще пять ударов по бедру.

«Потом он понял, что натворил, спросил у Петра, как самочувствие», - описывают ситуацию в документах.

Скорее всего, Петр чувствовал себя не очень. Владислав сразу начал звонить в скорую помощь, но не смог дозвониться. Поэтому он набрал номер полиции и объяснил, что они с Петей нанесли друг другу удары ножом и им требуется помощь врача.

Сразу помирились

Обоим мужчинам оказали помощь в больнице. Уже в здании медучреждения они помирились. Более того, до этого инцидента они никогда не ссорились, причин для конфликтов не было ни до, ни во время встречи. А Петр даже в суде не смог объяснить, что сподвигло его на эту «шалость».

Далее события развивались менее динамично. Представители правопорядка тоже   такой юмор не оценили. Но больше вопросов у суда возникло к Владиславу – мол, если он успел отобрать нож у Петра, зачем же было его шесть раз им колоть?

В материалах суда перечислили, что Петр получил «проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева, осложненное гемопневмотораксом слева, подкожной эмфиземой, расценивающееся как причинившее тяжкий вред здоровью человека по признаку опасности для жизни» и «множественные колото-резаные ранения левого бедра».

Подсудимый Владислав вину в совершении преступления, предусмотренного статьей «превышение норм допустимой самообороны», не признал. Просил его оправдать, признать в его действиях необходимую самооборону. Потерпевший Петр подтвердил историю приятеля.

 «Получилось глупое недоразумение, они с Владиславом дружат с детства, никакой неприязни, ссор не было, друг друга простили», - приводят аргументы Петра в материалах суда.

Суд посчитал квалификацию, данную органами предварительного следствия, неверной. А доводы защиты об оправдании Владислава в связи с наличием необходимой обороны – необоснованными.

«Установлено, что действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно отпала необходимость. В таких случаях, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих основаниях», - сообщают в документах.

Наказание

Конечно, суд учел, что первым напал Петр. Но Владислав нанес удары ножом другу в момент, когда тот лежал на полу и без ножа, поэтому, по мнению суда, уже не мог создавать угрозу опасности.

«Какого-либо значительного превосходства потерпевшего Петра в росте, весе и физической силе не установлено, поэтому переход ножа из рук потерпевшего Петра в руки подсудимого Владислава свидетельствует о том, что посягательство на Владислава было пресечено и никакой серьезной опасности для него потерпевший Петр уже не представлял», - констатируют в материалах суда.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств - полное признание вины подсудимым и его раскаяние в содеянном, а также положительные характеристики, наличие на иждивении членов семьи, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, помощь пострадавшему и публичные извинения перед ним.

В итоге Владислава признали виновным и назначили ему мягкое наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в пользу государства.


Все имена героев изменены

Евгения Гармаева, "Номер один"

Фото: pixabay.com

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еравнинский район дружба суд превышение

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