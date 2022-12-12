Резкий рост числа убийств озаботил правоохранителей Бурятии

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе – ноябре 2022 года в республике зарегистрировано 18 441 преступление, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.В частности, снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-5%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-21%), изнасилований и покушений на изнасилование (-24%), разбоев (-36%), мошенничеств (-6%), хулиганств (-54%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-13%), оружия (-11%). На 7,7 % снизилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+37%), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса (+11%), краж автомобилей (+29%), угонов (+15%), хищений сотовых телефонов (+22%).В связи со значительным ростом числа убийств прокуратура Бурятии провела межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов.Как отметили в надзорном ведомстве, большинство убийств совершаются на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения, а также лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности.«Обсуждены вопросы предупреждения и расследования преступлений указанной категории. По итогам совещания запланирован комплекс мероприятий, нацеленных на повышение эффективности совместной работы по профилактике убийств», - сообщили в прокуратуре.Фото: прокуратура Бурятии