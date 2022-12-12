Происшествия 12.12.2022 в 10:44
В районе Бурятии легковой автомобиль занесло в кювет
Водителя с травмами госпитализировали в больницу
Текст: Евгения Гармаева
Накануне в Селенгинском районе произошло ДТП на 12 километре трассы «Гусиноозерск-Петропавловка». 32-летний водитель, двигаясь на легковом автомобиле «Субару», не справился с управлением и с дороги съехал в кювет.
«В результате происшествия водитель с травмами был госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ. 39-летняя пассажирка после осмотра медиками отпущена домой»,
- рассказали в локальной группе «Селенга-инфо 24/7».
Инцидент случился днем в 15:00. Жителей Бурятии призывают быть внимательными и учитывать погодные условия на дорогах.
Фото: Селенга-инфо 24/7
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