Происшествия 12.12.2022 в 10:44

В районе Бурятии легковой автомобиль занесло в кювет

Водителя с травмами госпитализировали в больницу
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии легковой автомобиль занесло в кювет

Накануне в Селенгинском районе произошло ДТП на 12 километре трассы «Гусиноозерск-Петропавловка». 32-летний водитель, двигаясь на легковом автомобиле «Субару», не справился с управлением и с дороги съехал в кювет.

«В результате происшествия водитель с травмами был госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ. 39-летняя пассажирка после осмотра медиками отпущена домой»,

 - рассказали в локальной группе «Селенга-инфо 24/7».

Инцидент случился днем в 15:00. Жителей Бурятии призывают быть внимательными и учитывать погодные условия на дорогах.


Фото: Селенга-инфо 24/7

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