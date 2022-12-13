В Бурятии пьяный водитель «Калдины» опрокинул микроавтобус

Еще одно ДТП случилось днем 12 декабря в Улан-Удэ. 23-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», ехавший по объездной дороге от пр. Автомобилистов в направлении ул. 502 км, сбил 62-летнего мужчину, который подсыпал трал. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован в БСМП.





ДТП с пострадавшими произошло ночью на автодороге Култук – Монды в Тункинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 22-летний пьяный водитель автомобиля «Тойота Калдина» в 500 метрах от села Зун-Мурино выехал на встречную полосу и врезался в «Фиат Дукато». От удара микроавтобус вылетел на обочину и опрокинулся.В результате ДТП 32-летний пассажир «Калдины» получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии