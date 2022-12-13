Происшествия 13.12.2022 в 10:03

В Бурятии пьяный водитель «Калдины» опрокинул микроавтобус

В происшествии пострадал пассажир легковушки
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель «Калдины» опрокинул микроавтобус
ДТП с пострадавшими произошло ночью на автодороге Култук – Монды в Тункинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 22-летний пьяный водитель автомобиля «Тойота Калдина» в 500 метрах от села Зун-Мурино выехал на встречную полосу и врезался в «Фиат Дукато». От удара микроавтобус вылетел на обочину и опрокинулся.

В результате ДТП 32-летний пассажир «Калдины» получил травмы различной степени тяжести.

Еще одно ДТП случилось днем 12 декабря в Улан-Удэ. 23-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», ехавший по объездной дороге от пр. Автомобилистов в направлении ул. 502 км, сбил 62-летнего мужчину, который подсыпал трал. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован в БСМП.


Фото: ГИБДД Бурятии
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