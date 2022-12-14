В районе Бурятии детей эвакуировали из школы

В Баунтовском районе в поселке Маловский из школы эвакуировали детей. К учебному учреждению прибыли пожарные.

«Произошло короткое замыкание эл/проводки в отдельно стоящем здании спортзала Маловской СОШ. В здании задымление отсутствовало, преподавательским составом эвакуировано 10 детей»,

- сообщают в локальной группе «Баунт-инфо 24/7».



Как добавили в сообщении, задействовали 1 единицу техники и 3 специалистов.



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