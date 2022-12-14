Происшествия 14.12.2022 в 15:23

В районе Бурятии детей эвакуировали из школы

В учебном заведении произошло короткое замыкание
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии детей эвакуировали из школы

В Баунтовском районе в поселке Маловский из школы эвакуировали детей. К учебному учреждению прибыли пожарные.

«Произошло короткое замыкание эл/проводки в отдельно стоящем здании спортзала Маловской СОШ. В здании задымление отсутствовало, преподавательским составом эвакуировано 10 детей»,

- сообщают в локальной группе «Баунт-инфо 24/7».

Как добавили в сообщении, задействовали 1 единицу техники и 3 специалистов.

Фото: pixabay.com

Теги
пожар баунтовский район

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