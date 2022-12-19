В Бурятии водитель «Тойоты» не вписался в тоннель

ДТП с пострадавшими произошло вчера ночью в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер», следуя по автодороге Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор, перед тоннелем под железнодорожными путями не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.В результате аварии 55-летняя пассажирка иномарки получила многочисленные травмы и была госпитализирована. Как уточнили в Госавтоинспекции, у водителя имелись признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался, за что был привлечен к административной ответственности.Фото: ГИБДД Бурятии