Происшествия 21.12.2022 в 10:07

Иркутский экс-министр здравоохранения и её сын получили крупные сроки

Их признали виновными в хищениях при поставке медицинских масок
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Текст: Дмитрий Родионов
Иркутский экс-министр здравоохранения и её сын получили крупные сроки
Кировский райсуд в Иркутской области вынес приговор бывшему министру здравоохранения региона Наталье Ледяевой, обвиняемой в крупном мошенничестве. Ей назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Сын экс-министра Илья Белоусов осужден на 8 лет 6 месяцев колонии, сообщил «Коммерсант».

Бывший министр была задержана в ноябре 2020 года. Как считает следствие, с мая по октябрь 2020 года Наталья Ледяева, ее сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили средства из бюджета региона при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок. Ущерб бюджету правоохранители оценили в 90 млн рублей. В ходе следствия и суда Наталья Ледяева содержалась под домашним арестом.

Напомним, в ноябре 2022 года в Иркутской области был задержан другой бывший министр здравоохранения региона Яков Сандаков, занимавший эту должность до конца 2021 года. Он подозревается в получении взятки в размере 7 млн рублей, а также в причастности к мошенничеству с ущербом для бюджета в 10 млн рублей.

Улан-удэнский политический эксперт Григорий Тупик, комментируя резонансные приговоры по чиновникам от медицины, отметил, что в Иркутске недавно сменилось практически все руководство силового блока и это дало результат. «Госаппарату был подан чёткий сигнал, что с коррупцией в регионе будут бороться самым решительным образом», - сказал эксперт.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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