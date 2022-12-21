Происшествия 21.12.2022 в 14:24

В Бурятии пасынок убил отчима

Мотивы преступления сейчас выясняются
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пасынок убил отчима
20 декабря в одном из домов в селе Кырен убили 59-летнего местного жителя. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 40-летнего пасынка покойного. Сейчас ведется его допрос, после чего данные им показания проверят на месте происшествия.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, подозреваемый проживал в селе Кырен вместе с матерью и ее сожителем. 20 декабря они вместе употребляли спиртное, после чего вечером подозреваемый ножом нанес удар отчиму в голень. Клинком были пересечены крупные кровеносные сосуды, от полученной раны мужчина скончался на месте.

«Мотивы и причины нападения сейчас выясняются следствием. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии пасынок убил отчима
21.12.2022 в 14:24
Житель Улан-Удэ получил 11 лет за убийство мужа знакомой
21.12.2022 в 13:16
Житель Бурятии откусил фалангу пальца руки 42-летней женщине
21.12.2022 в 13:14
В Бурятии полностью выгорело здание Дома культуры за 18 миллионов рублей
21.12.2022 в 12:44
Герои нашего времени
21.12.2022 в 12:27
Бурятии за год «посвятили» 13 уникальных фейков
21.12.2022 в 12:26
РЦФГ на страже финансовой грамотности жителей республики
21.12.2022 в 12:10
В Бурятии работает помощник президента России Максим Орешкин
21.12.2022 в 11:52
Новое оборудование для лечения и диагностики
21.12.2022 в 11:39
Социальные итоги 2022
21.12.2022 в 11:29
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 декабря

Читайте также
Житель Улан-Удэ получил 11 лет за убийство мужа знакомой
Также осужденному придется выплатить миллион потерпевшим
21.12.2022 в 13:16
Житель Бурятии откусил фалангу пальца руки 42-летней женщине
Безработному и пьющему сельскому джентльмену не понравилось, что дама разнимает его драку с ее мужем
21.12.2022 в 13:14
В Бурятии полностью выгорело здание Дома культуры за 18 миллионов рублей
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети
21.12.2022 в 12:44
В Улан-Удэ чиновники развели огромную свалку мусора на набережной
Начальник Управления капитального строительства Бурятии получил представление от прокуратуры
21.12.2022 в 11:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru