В Бурятии пасынок убил отчима

20 декабря в одном из домов в селе Кырен убили 59-летнего местного жителя. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 40-летнего пасынка покойного. Сейчас ведется его допрос, после чего данные им показания проверят на месте происшествия.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, подозреваемый проживал в селе Кырен вместе с матерью и ее сожителем. 20 декабря они вместе употребляли спиртное, после чего вечером подозреваемый ножом нанес удар отчиму в голень. Клинком были пересечены крупные кровеносные сосуды, от полученной раны мужчина скончался на месте.«Мотивы и причины нападения сейчас выясняются следствием. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии