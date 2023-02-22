В Улан-Удэ росгвардейцы задержали молодого вора

В Улан-Удэ ночью сработала охранная сигнализация в одном из гаражных боксов. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, обследовав объект, обнаружила следы проникновения в гараж. Сторож предприятия, который вспугнул злоумышленника, сообщил приметы и направление, куда скрылся неизвестный.«В ходе отработки прилегающей территории росгвардейцы получили сообщение о попытке неизвестного проникнуть на территорию базы коммерческого предприятия, расположенной неподалеку. Совместно с работниками службы безопасности торговой базы на ул. Трактовая росгвардейцы задержали злоумышленника. При установлении личности молодой человек сначала представился другим именем, однако позже назвал свои настоящие данные. Он признался, что проникал на территории с целью хищения имущества», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанным оказался ранее судимый 18-летний улан-удэнец. Его доставили в отдел полиции. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии