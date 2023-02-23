В Бурятии у лошадей обнаружили «лептоспироз»

22 февраля по результатам лабораторных исследований у трех лошадей был установлен диагноз «лептоспироз». Заболевание лептоспироз не относится к разряду особо опасных. Однако им могут болеть как животные, так и люди.В данный момент больные лошади изолированы от остальных. Их будет ждать лечение антибиотиками, здоровых - вакцинируют.Кони принадлежат главе одного из крестьянских хозяйств Мухоршибирского района. Сейчас хозяйство на карантине. После получения отрицательных результатов с целью контроля эффективности проведённых мероприятий карантин будет снят, сообщает управление ветеринарии Республики Бурятия.