Происшествия 24.02.2023 в 10:30

Полицейские нашли в снегу слитки золота

Воры припрятали украденное возле трассы, надеясь вернуться
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Текст: Номер один
Полицейские нашли в снегу слитки золота
Полицейские нашли 61 килограмм пропавшего золота, которое трое мужчин в забайкальском поселке Новая Чара похитили из автомашины фельдъегерской службы, закопанным в снегу, сообщило Chita.ru.

Напомним, что забайкальском поселке Новая Чара похитили около 61 килограмма золота из автомобиля ФГУП «Главный центр специальной связи», который перевозил золото с рудника.

Преступление было совершено вечером 21 февраля. Злоумышленники преследовали автомобиль с золотом от самого рудника «Таборный» в Каларском районе. Когда грузовик остановился около почтового отделения, а водитель вышел из салона, преступники взломали замок и забрали два мешка золота, после чего скрылись.

- Для раскрытия резонансного преступления в Каларский округ были направлены наиболее опытные сотрудники УУР УМВД России по Забайкальскому краю. Совместно с полицейскими районного отдела они установили автомобиль «Ниссан», который использовали злоумышленники. По ориентировке внедорожник был остановлен сотрудниками УМВД России по Амурской области в районе города Тынды. Находившиеся в салоне трое мужчин, жители Читы 1983 и 1984 года рождения, задержаны и доставлены в отделение полиции, — говорится в сообщении.

Подозреваемые признались, что похитили золото и закопали его в снегу на обочине дороги между поселком Новая Чара и городом Тында Амурской области. Полицейские выехали на место, обнаружили схрон и изъяли похищенный драгоценный металл.

Фото: pixabay.com 

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