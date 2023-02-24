Полицейские нашли в снегу слитки золота

Полицейские нашли 61 килограмм пропавшего золота, которое трое мужчин в забайкальском поселке Новая Чара похитили из автомашины фельдъегерской службы, закопанным в снегу, сообщило Chita.ru.Напомним, что забайкальском поселке Новая Чара похитили около 61 килограмма золота из автомобиля ФГУП «Главный центр специальной связи», который перевозил золото с рудника.Преступление было совершено вечером 21 февраля. Злоумышленники преследовали автомобиль с золотом от самого рудника «Таборный» в Каларском районе. Когда грузовик остановился около почтового отделения, а водитель вышел из салона, преступники взломали замок и забрали два мешка золота, после чего скрылись.- Для раскрытия резонансного преступления в Каларский округ были направлены наиболее опытные сотрудники УУР УМВД России по Забайкальскому краю. Совместно с полицейскими районного отдела они установили автомобиль «Ниссан», который использовали злоумышленники. По ориентировке внедорожник был остановлен сотрудниками УМВД России по Амурской области в районе города Тынды. Находившиеся в салоне трое мужчин, жители Читы 1983 и 1984 года рождения, задержаны и доставлены в отделение полиции, — говорится в сообщении.Подозреваемые признались, что похитили золото и закопали его в снегу на обочине дороги между поселком Новая Чара и городом Тында Амурской области. Полицейские выехали на место, обнаружили схрон и изъяли похищенный драгоценный металл.Фото: pixabay.com