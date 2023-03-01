В Бурятии сгорели два дома

За минувшие сутки два дома полностью сгорели в Бурятии, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.Первый пожар произошел утром 28 февраля в селе Дырестуй Джидинского района. На момент прибытия огнеборцев бревенчатый жилой дом был полностью охвачен огнем. Хозяин успел самостоятельно эвакуироваться из горящего строения.«В тушении было задействовано 10 огнеборцев и 5 единиц техники. Открытый огонь был ликвидирован за 49 минут. В результате пожара дом уничтожен огнем на площади 40 кв.м», - сообщили в агентстве.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.Еще один пожар произошел в селе Зырянск. К приезду огнеборцев дом полностью горел изнутри.«По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое произошло в результате нагрузки на ветхую электропроводку. Очаг возгорания пожарные обнаружили на веранде. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 66 кв.м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС