Происшествия 03.03.2023 в 11:30

В Бурятии несовершеннолетний изготавливал наркотики в общежитии

На 17-летнего жителя возбудили уголовное дело
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии несовершеннолетний изготавливал наркотики в общежитии

В одном из общежитий села Петропавловка Джидинского района сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Когда наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место, вахтер объяснил, что на первом этаже распространяется едкий запах растворителя. При осмотре помещения росгвардейцы в одной из комнат на первом этаже обнаружили полиэтиленовый пакет с растительной массой и открытую бутылку с ацетоном»,

- рассказали в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
На месте задержали 17-летнего жителя соседнего села. Росгвардейцы доставили юношу в отдел полиции. Задержанный сознался, что хотел изготовить наркотическое средство.

«Согласно заключению экспертизы растительная масса является наркотическим веществом марихуаной, массой более 600 граммов»,

- добавили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии

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