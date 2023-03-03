В Бурятии несовершеннолетний изготавливал наркотики в общежитии

В одном из общежитий села Петропавловка Джидинского района сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Когда наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место, вахтер объяснил, что на первом этаже распространяется едкий запах растворителя. При осмотре помещения росгвардейцы в одной из комнат на первом этаже обнаружили полиэтиленовый пакет с растительной массой и открытую бутылку с ацетоном»,



- рассказали в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

