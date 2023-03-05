В районе Бурятии двухэтажный дом едва не сгорел из-за тлеющей золы
Днём 4 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Нижний Саянтуй. К месту пожара выехали дежурные караулы пожарной части Тарбагатайского отряда. Приехав по адресу, огнеборцы обнаружили возгорание внутри помещения котельной, которое находилось на первом этаже двухэтажного кирпичного дома.
Затушили пламя 6 пожарных на двух единицах техники. Открытый огонь ликвидировали за 18 минут.
«По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Владелец дома оставил тлеющую золу возле дощатой перегородки. В результате пожара огнем повреждена дощатая перегородка в помещении котельной, а также личные вещи»,
- рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как отметили в ведомстве, никто из жителей не пострадал.
Фото: Номер один