Происшествия 05.03.2023 в 13:18

В районе Бурятии двухэтажный дом едва не сгорел из-за тлеющей золы

Пожарные справились с огнем за 18 минут
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии двухэтажный дом едва не сгорел из-за тлеющей золы

Днём 4 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Нижний Саянтуй. К месту пожара выехали дежурные караулы пожарной части Тарбагатайского отряда. Приехав по адресу, огнеборцы обнаружили возгорание внутри помещения котельной, которое находилось на первом этаже двухэтажного кирпичного дома.

Затушили пламя 6 пожарных на двух единицах техники. Открытый огонь ликвидировали за 18 минут.

«По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Владелец дома оставил тлеющую золу возле дощатой перегородки. В результате пожара огнем повреждена дощатая перегородка в помещении котельной, а также личные вещи», 

- рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как отметили в ведомстве, никто из жителей не пострадал.



Фото: Номер один

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пожары огнеопасно тарбагатайский район

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