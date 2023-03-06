В Улан-Удэ задержали 23-летнего вымогателя

Утром 5 марта в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от горожанки. Женщина рассказала, что неизвестный в районе Мелькомбината удерживает её 19-летнего сына и, применяя насилие, за освобождение требует 30 тысяч рублей. Полицейские незамедлительно выехали на адрес улан-удэнки.«Убедившись в достоверности переданной информации, в частности, в звонках напуганного молодого человека с просьбой поторопиться с нахождением денег, правоохранители дали ряд указаний женщине относительно последующих с сыном бесед. В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в 20 «а» квартале задержали злоумышленника при инсценированной передаче ему денег. Им оказался 23-летний приятель потерпевшего», - рассказали в МВД Бурятии.Как выяснилось, вымогатель и его жертва распивали спиртное в квартире в компании знакомых. Там самолюбие злоумышленника задело внимание противоположного пола к приятелю, а также его желание по завершению распития покинуть компанию. Разозлившись, он потребовал от парня деньги за застолье, которое организовывал и оплачивал.«Злоумышленник вывел парня в зал и, пригрозив другим не заходить в помещение, стал избивать. Подозреваемый наносил удары кулаком по лицу 19-летнего молодого человека и вымогал 30 тысяч рублей, угрожая расправой в случае неисполнения требований. Потерпевший в поисках денег стал звонить друзьям, а затем матери, которая в последующем и обратилась в полицию. Злоумышленника оперативники задержали уже в другом микрорайоне города, куда он переместился вместе со своей жертвой», - сообщили в МВД.Подозреваемый в 2021 году был условно осужден за кражу денег с банковского счета. Он нигде не работает, имеет 9 классов образования и живёт на иждивении родителей. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.Фото: pixabay.com