Происшествия 09.03.2023 в 13:35

Пьяная жительница Бурятии пырнула ножом сожителя

Женщину задержали, возбуждено уголовное дело
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Текст: Константин Воронов
Пьяная жительница Бурятии пырнула ножом сожителя
Накануне вечером в Росгвардию Бурятии поступило сообщение, что в одной из квартир поселка Селенгинск мужчине нанесли ножевое ранение. На место происшествия выехал экипаж вневедомственной охраны.

«В квартире стражи порядка обнаружили потерпевшего, которому оказывали помощь прибывшие медики. Росгвардейцы выяснили у соседей, что в квартире произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла ножевое ранение в живот своему гражданскому мужу. 33-летнюю местную жительницу со следами крови на руках задержали. Она была пьяна», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Гражданку доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии

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