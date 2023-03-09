Пьяная жительница Бурятии пырнула ножом сожителя

Накануне вечером в Росгвардию Бурятии поступило сообщение, что в одной из квартир поселка Селенгинск мужчине нанесли ножевое ранение. На место происшествия выехал экипаж вневедомственной охраны.«В квартире стражи порядка обнаружили потерпевшего, которому оказывали помощь прибывшие медики. Росгвардейцы выяснили у соседей, что в квартире произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла ножевое ранение в живот своему гражданскому мужу. 33-летнюю местную жительницу со следами крови на руках задержали. Она была пьяна», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Гражданку доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии