Происшествия 09.03.2023 в 13:35
Пьяная жительница Бурятии пырнула ножом сожителя
Женщину задержали, возбуждено уголовное дело
Текст: Константин Воронов
Накануне вечером в Росгвардию Бурятии поступило сообщение, что в одной из квартир поселка Селенгинск мужчине нанесли ножевое ранение. На место происшествия выехал экипаж вневедомственной охраны.
«В квартире стражи порядка обнаружили потерпевшего, которому оказывали помощь прибывшие медики. Росгвардейцы выяснили у соседей, что в квартире произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла ножевое ранение в живот своему гражданскому мужу. 33-летнюю местную жительницу со следами крови на руках задержали. Она была пьяна», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Гражданку доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
«В квартире стражи порядка обнаружили потерпевшего, которому оказывали помощь прибывшие медики. Росгвардейцы выяснили у соседей, что в квартире произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла ножевое ранение в живот своему гражданскому мужу. 33-летнюю местную жительницу со следами крови на руках задержали. Она была пьяна», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Гражданку доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии