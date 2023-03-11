В Бурятии потушили пожары на базе и в гараже

Днём 10 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Нижний Саянтуй.«На момент прибытия огнеборцев горел второй этаж брусового дома, находящегося на территории транспортной компании. В результате пожара второй этаж дома поврежден огнём изнутри на площади 60 кв.м. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Еще один пожар произошел 10 марта в селе Сотниково. Там загорелась крыша гаража.«Внутри гаража находились два автомобиля - «Хонда Фит» и «Тойота Филдер». В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля «Хонды» и оплавился бампер «Тойоты», а также повреждена крыша гаража», - сообщили в агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрокотла, установленного в одном из автомобилей.Фото: pixabay.com