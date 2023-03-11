Происшествия 11.03.2023 в 10:06

В Бурятии потушили пожары на базе и в гараже

Причиной возгораний стало короткое замыкание
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии потушили пожары на базе и в гараже
Днём 10 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Нижний Саянтуй.

«На момент прибытия огнеборцев горел второй этаж брусового дома, находящегося на территории транспортной компании. В результате пожара второй этаж дома поврежден огнём изнутри на площади 60 кв.м. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Еще один пожар произошел 10 марта в селе Сотниково. Там загорелась крыша гаража.

«Внутри гаража находились два автомобиля - «Хонда Фит» и «Тойота Филдер». В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля «Хонды» и оплавился бампер «Тойоты», а также повреждена крыша гаража», - сообщили в агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрокотла, установленного в одном из автомобилей.

Фото: pixabay.com
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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

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