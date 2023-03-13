На федеральной трассе в Бурятии ввели реверсивное движение из-за аварии с фурой

В Бурятии введено реверсивное движение на 334-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи поселка Горный. Причина – ДТП с участием фуры, сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7».





«Водитель большегрузного автомобиля не учёл погодные условия, не справился с управлением, допустил занос и совершил наезд на бетонное ограждение. Пострадавших в аварии нет», - рассказали в ОГИБДД Кабанского района.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»