Происшествия 13.03.2023 в 11:48
На федеральной трассе в Бурятии ввели реверсивное движение из-за аварии с фурой
Водитель большегруза не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение
Текст: Константин Воронов
В Бурятии введено реверсивное движение на 334-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи поселка Горный. Причина – ДТП с участием фуры, сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7».
«Водитель большегрузного автомобиля не учёл погодные условия, не справился с управлением, допустил занос и совершил наезд на бетонное ограждение. Пострадавших в аварии нет», - рассказали в ОГИБДД Кабанского района.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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