Происшествия 15.03.2023 в 17:16

Жительница Улан-Удэ получила штраф за насилие, примененное к сотруднику Росгвардии

Горожанка дважды пнула силовика в ногу

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Текст: "Номер один"
Жительница Улан-Удэ получила штраф за насилие, примененное к сотруднику Росгвардии

Жительница Улан-Удэ отделалась штрафом за насилие в отношении представителя власти. Женщина попала под суд за совершение преступления по ст. 318 ч. 1 УК РФ – применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Горожанка, воспитывающая двух несовершеннолетних детей, крепко выпила. Женщина переживала из-за развода, стресс она запивала спиртными напитками. После принятия внушительной дозы алкоголя мать двоих детей пошла дебоширить в ближайшее общежитие.

В общежитии она начала приставать к студентам, выражалась нецензурной бранью, вела себя неадекватно, изо рта шел запах алкоголя, на неоднократные замечания она не реагировала. Вахтеру бесплатный «концерт», который устроила горожанка, явно не понравился и в общежитие вызвали сотрудников Росгвардии.

Приехавшие на вызов силовики увидели, что успокаиваться женщина не намерена и отвезли ее для проведения разбирательства в дежурную часть УМВД России.

«Они провели горожанку в комнату по разбору с доставленными. В тот момент, когда сотрудник Росгвардии оформлял рапорт и протокол доставления, гражданка выбегала из кабинета, кричала, плакала, лежа на полу, угрожала увольнением всем сотрудникам. Он хотел снять на видео её поведение, женщина подбежала к нему и дважды ударила его ногой по правой ноге. В момент второго удара он схватил гражданку за ногу. От ударов он почувствовал физическую боль. Своими действиями причинила ему также моральный вред. В последующем женщина перед ним извинялась, пояснила, что ее поведение было обусловлено алкогольным опьянением», - следует из материалов дела.

За дебоширство в общежитие (которое часть 1 ст. 20.1 КоАП РФ определяет как мелкое хулиганство) женщина получила штраф в 500 рублей.

За нанесение пинков сотруднику Росгвардии – младшему сержанту полиции женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 ч.1 УК РФ и оштрафовали на 15000 рублей.


Фото: "Номер один"

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