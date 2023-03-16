В Бурятии молодой водитель без прав устроил ДТП

ДТП произошло сегодня ночью в селе Челутай Заиграевского района Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя по ул. Транспортной, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки машины - женщины 27 и 30 лет. Их госпитализировали.В Госавтоинспекции отметили, что парень за рулем иномарки не имел водительских прав.Фото: «Номер один»