Происшествия 16.03.2023 в 09:36
В Бурятии молодой водитель без прав устроил ДТП
В аварии пострадали две женщины
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло сегодня ночью в селе Челутай Заиграевского района Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя по ул. Транспортной, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки машины - женщины 27 и 30 лет. Их госпитализировали.
В Госавтоинспекции отметили, что парень за рулем иномарки не имел водительских прав.
Фото: «Номер один»
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки машины - женщины 27 и 30 лет. Их госпитализировали.
В Госавтоинспекции отметили, что парень за рулем иномарки не имел водительских прав.
Фото: «Номер один»
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