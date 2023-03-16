Происшествия 16.03.2023 в 09:36

В Бурятии молодой водитель без прав устроил ДТП

В аварии пострадали две женщины
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии молодой водитель без прав устроил ДТП
ДТП произошло сегодня ночью в селе Челутай Заиграевского района Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя по ул. Транспортной, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки машины - женщины 27 и 30 лет. Их госпитализировали.

В Госавтоинспекции отметили, что парень за рулем иномарки не имел водительских прав.

Фото: «Номер один»
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с 15 по 21 марта

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