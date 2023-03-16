Происшествия 16.03.2023 в 09:49
Жителя Улан-Удэ осудили за укрывательство убийства
Расправа произошла в квартире горожанина, но он не сообщил об этом в полицию
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего горожанина, обвиняемого в укрывательстве особо тяжкого преступления.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2022 года к мужчине в гости пришли трое знакомых. Во время застолья между гостями произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры стал очевидцем убийства одного из присутствующих. Однако мужчина не только не сообщил об этом в полицию, но и замыл следы крови потерпевшего на полу.
Суд признал горожанина виновным и приговорил к 1 году лишения свободы условно.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2022 года к мужчине в гости пришли трое знакомых. Во время застолья между гостями произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры стал очевидцем убийства одного из присутствующих. Однако мужчина не только не сообщил об этом в полицию, но и замыл следы крови потерпевшего на полу.
Суд признал горожанина виновным и приговорил к 1 году лишения свободы условно.
Фото: «Номер один»