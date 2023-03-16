Жителя Улан-Удэ осудили за укрывательство убийства

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего горожанина, обвиняемого в укрывательстве особо тяжкого преступления.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2022 года к мужчине в гости пришли трое знакомых. Во время застолья между гостями произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры стал очевидцем убийства одного из присутствующих. Однако мужчина не только не сообщил об этом в полицию, но и замыл следы крови потерпевшего на полу.Суд признал горожанина виновным и приговорил к 1 году лишения свободы условно.Фото: «Номер один»