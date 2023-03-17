В Бурятии пьяный водитель сбил пешехода

ДТП произошло днем 16 марта на улице 60 лет СССР в Северобайкальске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 56-летний водитель автомобиля «Мазда» по вне зоны пешеходного перехода сбил 20-летнего молодого человека. Парень получил травмы и был госпитализирован в местную больницу.Как выяснилось, водитель был пьян. Результат его освидетельствования составил 0,37 мг/л.Фото: ГИБДД Бурятии