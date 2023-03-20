Происшествия 20.03.2023 в 14:12

В Бурятии рыбак умер в палатке на льду Байкала

Вероятно, мужчина угорел от установленной внутри самодельной печи
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии рыбак умер в палатке на льду Байкала
Ранним утром 19 марта в туристической палатке, установленной на льду Байкала в 14 км от поселка Усть-Баргузин, было обнаружено тело 57-летнего рыбака. По факту смерти мужчины Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.

Как сообщили в Следственном ведомстве, 16 марта трое жителей Гусиноозерска приехали на рыбалку на озеро Байкал на территорию Баргузинского района. Они расположились на льду, установили палатки. Вечером 18 марта мужчина лег спать в своей палатке, которая отапливалась газовой горелкой, встроенной в самодельную переносную печь и подключенной к газовому баллону. Два других рыбака ночевали в соседней палатке. Следующим утром, проснувшись, они обнаружили приятеля мертвым внутри палатки на своем спальном месте.

«В настоящее время для установления точной причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование. Печь с газовой горелкой и баллонным оборудованием изъяты и будут осмотрены со специалистом на предмет нарушения герметичности и других неисправностей. Также проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», - рассказали в следственном ведомстве.


Фото: Следственный комитет Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

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