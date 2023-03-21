Происшествия 21.03.2023 в 17:18

В Улан-Удэ расследуют сразу две жестокие драки между школьниками

В потасовках дети толпой забивали одного. 9-летний мальчик может остаться инвалидом
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ расследуют сразу две жестокие драки между школьниками

Сегодня день в столице Бурятии неприятно удивил сразу двумя скандальными инцидентами с участием подростков. Конфликты произошли в двух школах.

Так, прокуратура Советского района после мониторинга СМИ организовала проверку в средней школе № 8. Драка не осталась в рамках детской шалости. По информации из городских пабликов пострадавший - 9-летний школьник - вовсе может остаться инвалидом, так как его били несколько человек. Пока правоохранители выясняют детали и причины случившегося.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики, администрации образовательного учреждения по исполнению законодательства в сфере организации учебного процесса. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,

- сообщили в ведомстве.
О втором случае стало известно накануне – в группе «Подслушано на Машзаводе» опубликовали видеоролик, на котором дети толпой бьют одного школьника. По очереди они наносят ему удары по телу и сыплют оскорблениями. К драке они призывают присоединиться и других очевидцев.

«Повторяется уже не раз. Ребята после школы избивают мальчика на протяжении нескольких дней. Учатся в школе 38. (…) Никакой реакции со стороны взрослых не последовало. Видео снимал кто-то из ребят»,

- говорится в комментариях к видео.



На обе ситуации отреагировала детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина.

«Подключилась к выяснению обстоятельств драк между школьниками 8 и 38 школ. В ходе проверки совместно с Комитетом образования Улан-Удэ будет дана оценка работе школ и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике насилия в детских коллективах. В настоящее время по инцидентам работают и инспектора по делам несовершеннолетних. О выводах проверок и принятых мерах мы обязательно проинформируем», 

- пишет Наталья Ганькина.
Фото: скриншот из видео 

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подростки драка жестокость

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