Происшествия 22.03.2023 в 17:20

Следователи задержали убийцу-каннибала

Жертвой опасного преступника стал известный футбольный тренер
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Следователи задержали убийцу-каннибала

Следователи задержали подозреваемого в убийстве жителя соседней Читы. Как сообщает следком Забайкальского края, вчера в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одном из садоводческих товариществ в Центральном районе Читы обнаружили изуродованное тело мужчины. Правоохранители возбудили уголовное дело. 

На место выехала следственно-оперативная группа. Ее руководитель осмотрел место происшествия, а также тело мужчины. Установили личность погибшего - 62-летнего жителя. На его теле следователи обнаружили рубленые раны. Как сообщает Чита.ру, погибший – известный футбольный тренер в регионе и бывший футболист . Далее, совместно с полицейскими, следователи установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения. 

По данным следствия, 20 марта мужчины вместе выпивали. Во время застолья возникла ссора, и подозреваемый нанес несколько ударов топором по собутыльнику.

«В ходе допроса 35-летний мужчина признался в содеянном и в ходе проверки показаний подробно рассказал следователям об обстоятельствах убийства. Следователи назначили проведение необходимых судебных экспертиз», 

- сообщают в следкоме Забайкальского края.
Ужасающие подробности приводит телеграм-канал Babr Mash – по их информации, мужчина не только убил тренера, но и якобы съел часть его плоти. Примечательно, что региональный следком не подтвердил, но и не опроверг этот факт. Как сообщает Чита.ру со ссылкой на правоохранителей, сведения не разглашаются в интересах следствия.

В ближайшее время подозреваемому мужчине будет предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. 


Фото: pixabay.com

 

Теги
Забайкалье убийство каннибализм

Все новости

В Улан-Удэ возобновили авиарейсы до Хабаровска
22.03.2023 в 17:52
Следователи задержали убийцу-каннибала
22.03.2023 в 17:20
Иркутская область «уехала» в Монголию
22.03.2023 в 16:59
В Бурятии поджигателю человека будет предъявлено новое обвинение
22.03.2023 в 16:38
В Улан-Удэ в стельку пьяный водитель несколько раз упал на глазах инспекторов
22.03.2023 в 16:24
В Бурятии водители упорно едут через Транссиб «на красный»
22.03.2023 в 16:20
Мэр Улан-Удэ: Год был насыщен значимыми событиями
22.03.2023 в 15:47
В Бурятии пожарные-десантники справились с огнем, охватившим 10 гектаров леса
22.03.2023 в 15:42
В Бурятии из старинных старообрядческих сел в город вывозят столетние дома
22.03.2023 в 14:45
Ночная хоккейная лига
22.03.2023 в 14:37
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
В Бурятии поджигателю человека будет предъявлено новое обвинение
Мужчина, ставший его жертвой, был доставлен в больницу, но сейчас скончался
22.03.2023 в 16:38
В Улан-Удэ в стельку пьяный водитель несколько раз упал на глазах инспекторов
Мужчина заявил, что не управлял машиной, а просто шел мимо
22.03.2023 в 16:24
В Бурятии водители упорно едут через Транссиб «на красный»
Более 20 лихачей привлечены к ответственности за нарушения ПДД на переездах
22.03.2023 в 16:20
В Бурятии пожарные-десантники справились с огнем, охватившим 10 гектаров леса
Первый лесной пожар в этом году произошел в Еравнинском районе
22.03.2023 в 15:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru