Следователи задержали убийцу-каннибала

Следователи задержали подозреваемого в убийстве жителя соседней Читы. Как сообщает следком Забайкальского края, вчера в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одном из садоводческих товариществ в Центральном районе Читы обнаружили изуродованное тело мужчины. Правоохранители возбудили уголовное дело.

На место выехала следственно-оперативная группа. Ее руководитель осмотрел место происшествия, а также тело мужчины. Установили личность погибшего - 62-летнего жителя. На его теле следователи обнаружили рубленые раны. Как сообщает Чита.ру, погибший – известный футбольный тренер в регионе и бывший футболист . Далее, совместно с полицейскими, следователи установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения.

По данным следствия, 20 марта мужчины вместе выпивали. Во время застолья возникла ссора, и подозреваемый нанес несколько ударов топором по собутыльнику.

«В ходе допроса 35-летний мужчина признался в содеянном и в ходе проверки показаний подробно рассказал следователям об обстоятельствах убийства. Следователи назначили проведение необходимых судебных экспертиз»,

- сообщают в следкоме Забайкальского края.



Ужасающие подробности приводит телеграм-канал

– по их информации, мужчина не только убил тренера, но и якобы съел часть его плоти. Примечательно, что региональный следком не подтвердил, но и не опроверг этот факт. Как сообщает

со ссылкой на правоохранителей, сведения не разглашаются в интересах следствия.

В ближайшее время подозреваемому мужчине будет предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.





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