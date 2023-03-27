В Бурятии водитель грузовика сбил юных мотоциклистов и сбежал

ДТП с участием несовершеннолетних произошло поздним вечером 25 марта на ул. Солнечной в селе Новая Брянь. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на перекрестке грузовик ГАЗ-66 столкнулся с мотоциклом «Рэйсер Эндуро», которым управлял 16-летний подросток. После аварии водитель грузовика уехал, не оказав помощи потерпевшим.В результате ДТП мотоциклист и его 15-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в ДРКБ в Улан-Удэ.Водителя грузовика позже задержали. Им оказался 23-летний местный житель. Как и юный мотоциклист, он не имел водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии