Происшествия 27.03.2023 в 09:53

В Бурятии водитель грузовика сбил юных мотоциклистов и сбежал

Позже его задержали, водительских прав у парня не оказалось
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель грузовика сбил юных мотоциклистов и сбежал
ДТП с участием несовершеннолетних произошло поздним вечером 25 марта на ул. Солнечной в селе Новая Брянь. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на перекрестке грузовик ГАЗ-66 столкнулся с мотоциклом «Рэйсер Эндуро», которым управлял 16-летний подросток. После аварии водитель грузовика уехал, не оказав помощи потерпевшим.

В результате ДТП мотоциклист и его 15-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в ДРКБ в Улан-Удэ.

Водителя грузовика позже задержали. Им оказался 23-летний местный житель. Как и юный мотоциклист, он не имел водительских прав.

Фото: ГИБДД Бурятии
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