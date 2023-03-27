6 человек обратились за помощью к медикам после ДТП с маршруткой в Улан-Удэ

ДТП произошло днем 25 марта на Бурводе в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 42-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда Везл» на перекрестке при выезде на ул. Кабанская не предоставила преимущества в движении автобусу «Фиат Дукато».«В результате аварии за медицинской помощью обратились 6 человек, в том числе двое 13-летних подростков. 32-летнюю женщину-пассажирку автобуса госпитализировали в БСМП, остальных медики отпустили домой», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии