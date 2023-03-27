Происшествия 27.03.2023 в 10:02

6 человек обратились за помощью к медикам после ДТП с маршруткой в Улан-Удэ

Одной пассажирке потребовалась госпитализация
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Текст: Константин Воронов
6 человек обратились за помощью к медикам после ДТП с маршруткой в Улан-Удэ
ДТП произошло днем 25 марта на Бурводе в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 42-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда Везл» на перекрестке при выезде на ул. Кабанская не предоставила преимущества в движении автобусу «Фиат Дукато».

«В результате аварии за медицинской помощью обратились 6 человек, в том числе двое 13-летних подростков. 32-летнюю женщину-пассажирку автобуса госпитализировали в БСМП, остальных медики отпустили домой», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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с 22 по 28 марта

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