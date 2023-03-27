Происшествия 27.03.2023 в 15:23

В Бурятии улучшилось состояние упавшей со скалы девочки

Её уже перевели в общую палату
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии улучшилось состояние упавшей со скалы девочки
Состояние 6-летней девочки, упавшей со скалы в Закаменском районе Бурятии, улучшилось. Её уже перевели в общую палату, сообщает «Закамна-инфо.24/7».

Напомним, происшествие случилось 25 марта около 6 часов вечера. Со слов родителей, девочка с сестрой пошли выгуливать собаку. Прямо за их домом расположена скалистая местность. Ребенок упал с высоты примерно 7 метров и пoлyчил мнoгoчиcлeнныe тpaвмы. Пострадавшую экстренно госпитализировали в ДPKБ Улaн-Удэ.

Фото: «Номер один»
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