Происшествия 28.03.2023 в 09:51

В Бурятии за год от суррогатного алкоголя умерли 138 человек

Такие данные озвучили в прокуратуре республики
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии за год от суррогатного алкоголя умерли 138 человек
24 марта в поселке Заиграево состоялось выездное заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов республики. На нем, в том числе обсуждались вопросы борьбы с алкоголизацией населения.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в результате принятых мер в прошлом году на объем розничной продажи алкогольной продукции в республике снизился на 5,5%, а количество «пьяных» преступлений – почти на 21%.

Между тем, уровень преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в Бурятии остается высоким. В 2022 году он составил 39,5%, что выше среднего по России (24,4%) и Дальневосточному федеральному округу (33%).

При этом существенно возросло количество отравлений спиртосодержащими жидкостями, 138 из них закончились смертельным исходом.

За 2021-2022 годы в сфере оборота алкогольной продукции выявлено 1628 административных правонарушений, 38 криминальных деяний. Из незаконного оборота изъято 5386 декалитров спиртосодержащей жидкости и ядовитых веществ.

«Постановлением совещания предусмотрено проведение мероприятий по снижению уровня потребления алкоголя среди населения, стимулированию создания территорий трезвости, пропаганде здорового образа жизни и повышению уровня взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления в этой сфере. Запланировано проведение проверок, нацеленных на пресечение оборота контрафактной спиртосодержащей продукции, нарушений законодательства в сфере розничной реализации алкогольных напитков с расширением практики инициирования процедуры внесудебного аннулирования лицензий на их продажу. Правоохранительные органы ориентированы на повышение эффективности профилактики управления транспортными средствами в состоянии опьянения, наложение ареста на автотранспорт по уголовным делам для его дальнейшей конфискации», - сообщили в надзорном ведомстве.  

Фото: pixabay.com
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