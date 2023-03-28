В Бурятии за сутки произошло два ДТП с участием пьяных водителей

Как сообщили в ГИБДД, первая авария произошла поздним вечером в Кяхте. Там 42-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», ехавший по ул. Калинина, не справился с управлением, врезался в столб и перевернулся. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Как выяснилось, мужчина был пьян. Результат его освидетельствования составил 0,78 мг/л.





Два ДТП с пострадавшими с участием пьяных водителей зафиксированы за минувшие сутки в Бурятии.Еще одно ДТП произошло в 2 часа ночи в Улан-Удэ. 44-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавший по ул. Боевая, при повороте на ул. Зои Космодемьянской не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Аккорд». В результате аварии 16-летняя пассажирка «Тойоты» с травмами была госпитализирована в ДРКБ.28-летний водитель «Аккорда», который оказался пьян, не пострадал. Результат его освидетельствования составил 0,90 мг/л.Фото: ГИБДД Бурятии