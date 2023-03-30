В Бурятии продолжают искать убийцу сельского библиотекаря

Следственный комитет Бурятии продолжает вести поиски убийцы библиотекаря Светланы Исаевой. В начале декабря, ночью, неизвестные постучались в дом местного библиотекаря. Женщина отворила дверь и сразу была убита ударом по голове.

Напомним, убийство Светланы произошло с особой жестокостью.

Весть о страшном преступлении всколыхнула всю Бичуру – у людей даже не было предположений, кто мог пойти на убийство простой, беззащитной женщины.



- Таких случаев у нас в селе не было. Никто не мог подумать, что в деревне произойдет столь страшное убийство, что так вломятся в дом и сразу насмерть... Дома все перевернули, но вещи на месте. Может, деньги искали, но у Светы больших денег никогда не было, - рассказывал «Номер один» супруг убитой женщины Владимир.

Хоронили Светлану в церкви. Проститься с землячкой тогда пришли сотни бичурян.

В СУ СК по Бурятии сообщили, что поиски убийцы продолжаются.