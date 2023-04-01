Происшествия 01.04.2023 в 11:50

Бурятию охватили лесные пожары

Больше всего возгораний зафиксировано в Еравнинском районе
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Текст: Константин Воронов
Бурятию охватили лесные пожары
За прошедшие сутки в Бурятии возникло 5 новых лесных пожаров - в Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Хоринском районах. Также проводились работы по тушению 11 пожаров, ранее возникших в этих районах.
 
Как сообщили в РАЛХе, с огнём сражались 441 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 74 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 794 га.
 
«Больше всего возгораний в Еравнинском районе. Из-за высокого травостоя и сильного порывистого ветра огонь быстро распространяется. Земля еще мерзлая, поэтому проложить минерализованные полосы невозможно. Для тушения использовали воздуходувки, а также захлёстывали и заливали водой кромку пожара» - рассказал начальник отдела охраны и защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Пётр Будунов.
 
13 лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском, Бичурском, Кижингинском и Хоринском районе ликвидированы. Один лесной пожар в Хоринском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию.

На утро 1 апреля продолжается тушение 3 лесных пожаров в Еравнинском и Хоринском районах, в том числе локализованного очага.

Фото: «Номер один»
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