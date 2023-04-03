Происшествия 03.04.2023 в 11:02

В Бурятии за сутки 120 огнеборцев тушили семь лесных пожаров

В шести случаях виной стало неосторожное обращение с огнем
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии за сутки 120 огнеборцев тушили семь лесных пожаров

Накануне в Баунтовском и Еравнинском районах пожарные справились с семью возгораниями в лесах. Как отмечают в Республиканском агентстве лесного хозяйства, шесть пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем, один – из-за перехода огня с земель иных категорий.

«С огнём сражались 120 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 19 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2718 га, из которых - 618 га нелесная площадь», 

 - сообщает РАЛХ.
Благодаря огнеборцам, все пожары потушены. На утро 3 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Как напоминают в РАЛХ запрещено выжигание сухой травы, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также разведение костров на полях. При обнаружении лесного пожара население просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8(3012) 20-44-44.

Фото: pixabay.com


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