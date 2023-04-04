Происшествия 04.04.2023 в 09:57

В Бурятии пьяный водитель пытался обдурить прокуроров

Мужчина продал подлежащий конфискации автомобиль, но денег за него все равно не увидел
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель пытался обдурить прокуроров
Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2022 года мужчина, ранее привлеченный к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь пьяным сел за руль автомобиля.

Суд признал мужчину виновным и, по совокупности с ранее вынесенным приговором, приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также осужденного лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством сроком 6 лет.

«В ходе расследования уголовного дела суд наложил арест на автомашину обвиняемого. Игнорируя данное обстоятельство, подсудимый продал транспортное средство. В связи с этим суд конфисковал денежную сумму, соответствующую стоимости проданного автомобиля, в размере 200 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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