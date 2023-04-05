Происшествия 05.04.2023 в 09:22

Жительница Бурятии после смерти матери проломила голову её сожителю

После расправы злоумышленница заявила об исчезновении мужчины
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии после смерти матери проломила голову её сожителю
1 апреля в квартире одного из домов в Гусиноозерске было обнаружено тело 65-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 42-летнюю дочь сожительницы покойного мужчины. В ходе допроса она дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 29 марта умерла мать подозреваемой, после чего женщина стала употреблять алкоголь. Следующим вечером на фоне алкогольного опьянения она поссорилась с сожителем матери, схватила пустую бутылку и с силой нанесла несколько ударов по голове мужчины. От полученных травм тот скончался на месте. Подозреваемая спрятала тело мужчины в квартире, закидав сверху вещами, после чего продолжила распивать спиртное.

Спустя два дня родственники мужчины стали проявлять беспокойство в связи с его отсутствием. Тогда женщина, чтобы отвести подозрение, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении отчима. Однако при осмотре квартиры полицейские сразу обнаружили тело потерпевшего, которое уже подверглось гнилостным изменениям.

Фото: «Номер один»

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