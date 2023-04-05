Происшествия 05.04.2023 в 12:44

В Бурятии рядом с Байкалом неизвестные сливают нечистоты

Общественники просят природоохранную прокуратуру вмешаться
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии рядом с Байкалом неизвестные сливают нечистоты

В Усть-Баргузине вблизи Байкала представители Общероссийского Народного фронта застукали жителей, которые сливают канализационные отходы на природе. Лесной массив находится в Центральной экологической зоне в 4 километрах от Байкала. Местные активисты отметили, что ассенизаторы регулярно наведываются в чащу и опорожняют там грузовики. 

«Очевидцы происшествия рассказали, что в этом месте находятся нерабочие старые очистные сооружения и слив ведется в качестве временной меры, так как действующие очистные в районе села Максимиха не справляются с большим объемом поступающих стоков. Излишки жидких отходов незаконно вывозят на старые очистные сооружения и сливают там. Просим вмешаться природоохранную прокуратуру»,

- обращаются в ОНФ.

Активисты ОНФ также обратились в минприроды Бурятии. Сейчас пытаются выяснить, выдавались ли официальные лицензии на сброс жидких отходов на данной территории. Если нарушения подтвердятся, в ОНФ намерены добиваться их устранения.


Фото: Номер один

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