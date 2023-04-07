В Бурятии пастух устроил лесной пожар

6 апреля в Тарбагатайском районе в 4 км от села Десятниково возник лесной пожар. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, его виновником стал пастух, который пас овец верхом на коне вблизи леса. Он бросил в траву не затушенную сигарету и уехал дальше. Из-за большого количества горючего материала огонь быстро распространился и охватил 6 гектаров леса.«На тушении пожара работают 54 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано 5 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.В отношении виновника лесного пожара составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей, а также возмещение ущерба, причиненного лесному фонду.Как уточнили в агентстве, на утро 7 апреля других лесных пожаров в лесах республики не зарегистрировано.Фото: РАЛХ