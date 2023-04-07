Происшествия 07.04.2023 в 10:29

В Бурятии пастух устроил лесной пожар

Мужчина бросил не потушенную сигарету в сухую траву
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пастух устроил лесной пожар
6 апреля в Тарбагатайском районе в 4 км от села Десятниково возник лесной пожар. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, его виновником стал пастух, который пас овец верхом на коне вблизи леса. Он бросил в траву не затушенную сигарету и уехал дальше. Из-за большого количества горючего материала огонь быстро распространился и охватил 6 гектаров леса.

«На тушении пожара работают 54 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано 5 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.

В отношении виновника лесного пожара составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей, а также возмещение ущерба, причиненного лесному фонду.

Как уточнили в агентстве, на утро 7 апреля других лесных пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

Фото: РАЛХ
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